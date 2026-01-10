Дом с утраченной памятью: история купеческого здания в Костанае
Построенный в 1913 году купеческий дом в Костанае прошел через десятки перестроек, сохранив статус памятника архитектуры, но потеряв свой изначальный облик, передает корреспондент агентства Kazinform.
Здание, расположенное по адресу: г. Костанай, проспект Аль-Фараби, 71, относится к памятникам гражданской архитектуры конца XIX — начала XX века.
Оно является важным градообразующим элементом исторической застройки квартала и наглядным примером эклектики, характерной для купеческой архитектуры того времени.
Согласно данным сайта акимата Костаная, в архитектурном облике здания использованы приемы классицизма и древнерусского каменного зодчества.
Сооружение было возведено в 1913 году и, по одной из версий, принадлежало купцу Каргину. Согласно другой версии, это был дом купца Бакирова. На первом этаже располагалась купеческая лавка и торговые помещения.
Изначально здание представляло собой два блокированных двухэтажных корпуса с подвалом. Первый этаж был отведен под магазины и складские помещения, при этом склад товаров повседневного спроса находился в подвале.
На втором этаже размещались жилые комнаты, гостиная и кухня. Подобная планировка была типичной для так называемых доходных домов, широко распространённых в Костанае в начале XX века и предназначенных для сдачи помещений в аренду.
На протяжении десятилетий здание многократно достраивалось и перестраивалось, в результате чего к концу 1980-х годов приобрело более внушительные размеры. Из-за многочисленных изменений первоначальный архитектурный облик памятника до наших дней не сохранился, однако объект по-прежнему представляет историческую и градостроительную ценность как свидетель купеческого прошлого города и этапов его архитектурного развития.
В последнее время там были расположены картинная галерея и офис «Казахтелекома».
К слову, напротив размещается еще одно историческое здание — пассаж братьев Яушевых, о котором Kazinform писал ранее.