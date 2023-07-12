Дом студентов на 500 мест появится в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории Карагандинского университета им. Е. Букетова начато строительство современного Дома студентов на 500 мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

Изначально Комитетом казначейства Министерства финансов Республики Казахстан был проведен открытый конкурс на строительство общежития. По итогам конкурса победителем стало ТОО «Оливия». Компания уже начала строительно-монтажные работы – подготовка котлована с заливкой фундамента.

По проекту в 202 комнатах установят современную мебель. Это будет модернизированное здание с теннисными столами в подвальных помещениях.

Также на территории университета строители установят футбольную, баскетбольную площадку и теннисный корт.

Со временем здесь появится современный кампус, в котором студенты смогут развиваться как в интеллектуальном, так и в физическом плане, то есть для них будут созданы все условия с целью гармоничного развития личности.