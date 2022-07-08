8 Июля 2022 17:25

Дом социальных услуг посетил Ералы Тугжанов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Алматы Ералы Тугжанов посетил Дом социальных услуг. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Особенность Дома социальных услуг заключается в том, что в одном здании можно получить более 700 услуг по принципу «одного окна». Здесь расположились 11 организаций, среди которых управление жилищной политики, Центр занятости населения, ЦОН и другие.

Также жители города могут получить в Доме социальных услуг бесплатную юридическую консультацию и помощь психолога. В целом, ежедневно за получением госуслуг сюда обращаются 300-500 человек.

«Комплекс гарантированной социальной помощи, государственных и социальных услуг на уровне каждой территориальной единицы должен носить выверенный и адресный характер. От этого зависит эффективность работы местных исполнительных и центральных государственных органов», - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул также, что социальная поддержка и повышение качества жизни населения являются одним из главных направлений государственной политики и одной из первостепенных задач Правительства.

С начала года Домом социальных услуг оказано 58 755 услуг, из них:

Центром занятости населения – 23 678 услуг (40%);

управлением развития коммунальной инфраструктуры – 24 116 (41%);

управлением занятости и социальных программ – 1890 (3%);

ЕНПФ – 3 494 (6%);

Центром предпринимательства Qolday – 1004 (2%);

АО «Отбасы банк» – 2672 (5%);

НАО ГК «Правительство для граждан» – 1898 (3%).