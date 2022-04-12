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Дом с осыпающейся облицовкой и трещинами обследовал акимат Нур-Султана

Автор:  
Анеля Касымова
12 Апреля 2022, 14:50
Дом с осыпающейся облицовкой и трещинами обследовал акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В акимате Нур-Султана ответили на опасения горожан по безопасности проживания в одном из жилых зданий по улице Жубанова, 10. На опубликованном видео в социальных сетях видны осыпающаяся облицовка и трещины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведено обследование фасада дома, по результатам технического заключения ТОО «Астанакурылыссервис» рекомендуется выполнить капитальный ремонт фасада. В данное время совместно с представителями объединения собственников имущества ведутся работы по демонтажу фасадной части, где есть дальнейшая угроза обрушения кирпичной кладки», - говорится в ответе на официальный запрос агентства.

В настоящее время аппаратом акима в целях восстановления фасадной части разрабатывается проектно-сметная документация для дальнейшего прохождения экспертизы.

В акимате напомнили, согласно казахстанскому законодательству, фасад дома относится к общему имуществу объекта кондоминиума. Бремя содержания несут собственники квартир и нежилого помещения. Расходы на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества производятся ежемесячно.

«На основании вышеуказанного рекомендуем жителям дома принимать все необходимые меры по вопросам, связанным с управлением и содержанием объекта кондоминиума», - добавили в акимате.


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