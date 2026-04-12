Дом ребенка в Актобе нуждается в ремонте

В Актюбинском специализированном доме ребенка «Умит» сейчас воспитывается более 60 детей. Здесь малыши находятся до 3 лет, после чего их направляют в центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Аяла».

— Сколько детей сейчас воспитываются в доме ребенка «Умит»?

— Я был назначен на должность руководителя 2 месяца назад. Сейчас здесь 61 ребенок, при том, что учреждение рассчитано на 55 мест. Число детей постоянно меняется. Они поступают по решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также из Дома Мамы. Иногда решения комиссии пересматриваются, и дети возвращаются в семьи. Изменения происходят еженедельно или раз в десять дней, — рассказал Серик Айтукин.

— Есть ли дети, от которых отказались родители?

— Сейчас таких нет. Если такие случаи возникают, ребенка сразу размещают на портал для усыновления. Это редкость. Недавно из роддома сообщили о женщине, которая планировала отказаться от новорожденного, но в итоге передумала после беседы со специалистами. Мы в такие процессы не вмешиваемся — все решается на уровне роддома.

— В Актюбинской области нет детских домов, только дом ребенка «Умит». До какого возраста здесь находятся дети?

— Дети распределены по возрастным группам. Иногда семьи в трудной ситуации временно передают ребенка — это могут быть младенцы от одного месяца. Есть группы до года, от 2 до 3 лет и до 4 лет. За малышами осуществляется особый уход: питание по графику, массаж, лечение. За ними ухаживают няни. Когда дети начинают ходить и говорить, с ними проводят развивающие занятия, прогулки, игры.

— Может ли любой человек в трудной ситуации временно передать ребенка?

— Да, если подтверждается трудная жизненная ситуация. Особенно быстро принимаем тех, кто уже ранее обращался за помощью. Детей могут привезти и ночью, и днем. Часто ночью их доставляют сотрудники полиции в ходе рейдов. Решение принимается комиссией. Ребенок может находиться у нас 3, 6 месяцев или до года. Ребенка без должного ухода видно сразу: он имеет недостаточный вес, выглядит неухоженным. Сначала он проходит карантин, обследование и только после этого попадает в группу. Вернуть ребенка родителям можно только по решению комиссии.

— Кто привозит детей ночью?

— Бывают разные ситуации. Например, в 4 утра одна женщина привезла 2–3-месячного малыша, сказав, что ей некуда идти. Мы не можем отказать. Через неделю пришла знакомая этой женщины, она рассказала, что мать жила в Доме Мамы, потом устроилась на работу и жила у знакомых. Та женщина привязалась к ребенку и хотела его увидеть, но мы не можем допустить встречу без законных оснований.

— Как часто родители могут навещать детей?

— Один раз в неделю, в рабочие дни.

— Сколько человек работает в учреждении?

— Около 80 сотрудников.

— Ранее здесь была группа для детей с особыми потребностями. Сейчас она есть?

— Нет, сейчас такого отделения нет.

— Часто ли приходят благотворители?

— Да, приносят одежду, подгузники, детское питание, фрукты. Все пожертвования регистрируются через бухгалтерию.

— Есть ли нерешенные проблемы?

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

— Основная проблема — это ремонт. По информации управления здравоохранения области, капитальный ремонт проводился в 2010 году. В 2023 году на разработку проектно-сметной документации было выделено 6,5 млн тенге, однако экспертиза еще не завершена. В 2024 году подавалась заявка на финансирование для прохождения государственной экспертизы, но средства не были выделены. В случае утверждения проекта потребуется около 1,5 млрд тенге на ремонт.

Напомним, ранее сообщалось, что вдвое сократилось число воспитанников в организациях для детей-сирот в Казахстане.