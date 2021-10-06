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    12:12, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дом престарелых горит в одном из районов Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Пожар в Доме престарелых и инвалидов в Карабалыкском районе вспыхнул сегодня ранним утром. Ситуацию прокомментировали в ДЧС Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает районное издание в Карабалыке, подопечных дома ветеранов и инвалидов размещают в пришкольном интернате «Жас талап». Тех, кто нуждается в особом уходе — в районную больницу.

    О пожаре в службу сообщили в 7:30 утра. На момент приезда пожарных от пожара уже сильно пострадала кровля здания.

    «Мы оперируем предварительными сведениями. 51 человек эвакуирован из дома престарелых и инвалидов Карабалыкского района. Речь идёт о 13 человеках с инвалидностью и 38 престарелых жителей нашей области»,- коротко сообщил начальник ДЧС области Биржан Каримов.

    Пострадавших в пожаре нет. Причины пожара пока неизвестны. Огнеборцы ещё работают на месте пожара.

    Видео - ainanews.kz






    Теги:
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