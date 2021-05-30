Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Дом построили матери-одиночке в селе Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Мая 2021, 09:12
Дом построили матери-одиночке в селе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Выпускники, окончившие 20 лет назад школу-гимназию «Созак» села Созак, сделали пожертвование и построили жилье для матери-одиночки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В четырехкомнатном доме установлена питьевая вода, свет и отопление. Оснащен современным оборудованием. Двор тоже отделан.

Мать-одиночка Саламат Ералиева, получившая новое жилье, поделилась радостью и поблагодарила земляков. Также выпускники, окончившие школу в 2001 году, организовали соревнования по футболу в селе. Все мероприятия были проведены с соблюдением карантинных требований.

Выпускники села вносят свой вклад в возрождение родного края. К примеру, один дом, построенный в прошлом году, был отдан многодетной матери-одиночке. В этом году в селе Созак строятся еще три дома. Кроме того, ранее на въезде в село была установлена юрта, а в центре села - «Байтерек».


Туркестанская область   Благотворительность   Жилье   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан