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Дом односельчанина поджег 85-летний акмолинец
20 Июля 2022 22:00

Дом односельчанина поджег 85-летний акмолинец

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ – В Зерендинском районе Акмолинской области 85-летний пенсионер подозревается в поджоге дома односельчанина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 15 июля около 23 часов вечера в отдел полиции Зерендинского РОП поступил телефонный звонок от 47-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о поджоге принадлежащего ему частного дома.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно- оперативной группы и пожарных расчетов. Спасатели ликвидировали возгорание входной двери частного дома», - пояснили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого, причастного к совершению поджога. Им оказался 85-летний местный житель. Причина такого поступка пожилого человека, как добавили в полиции, пока устанавливается.

«Зерендинским районным отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», - резюмировали в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос о направлении пожилого человека на прохождение судебно-психиатрической экспертизы.


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Автор:
Корреспондент
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