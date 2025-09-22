Дом на крыше многоэтажки в Алматы: что известно на данный момент

Управление градостроительного контроля города рассказало агентству о судьбе дома на крыше.

— 30 мая 2025 года управлением подан иск в районный суд № 2 Алмалинского района города Алматы в отношении физических лиц, по объекту мезонин, расположенный по адресу Алмалинский район, улица Казыбек би, дом 154/84. В настоящее время иск находится на стадии рассмотрения в данном суде, — говорится в ответе управления.

Ранее стало известно, что на крыше девятиэтажного дома по адресу Жумалиева, 84 появился частный дом. Необычная постройка вызвала негодование в социальных сетях.

В акимате тогда пояснили, что этот объект был введен в эксплуатацию в 2012 году на законных основаниях. Однако после бурного обсуждения в Сети в управлении градостроительного контроля пообещали поднять архивные документы для подтверждения правового статуса строения.

Агентство обратилось к специалистам, чтобы узнать, допускается ли в принципе возведение подобных надстроек и насколько это безопасно для жителей многоэтажек.

Напомним, в 2023 году снесли крупную незаконную постройку на крыше жилого дома по улице Курмангазы, 145. Оказалось, собственник одной из квартир возвел на кровле жилого дома мезонин и актом приемочной комиссии ввел его в эксплуатацию. Решением суда надстройка признана незаконной.

В конце 2024 года маслихатом Алматы утвержден новый порядок посещения строительных объектов, который позволит на ранних этапах выявлять и пресекать незаконное строительство.