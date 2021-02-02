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    11:51, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Дом на шесть владельцев горел в Алматы: огонь тушили более 60 пожарных

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью произошел крупный пожар. Горел дом барачного типа на шесть владельцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места пожара появилось в сети.

    «Ташкентская (Райымбека) - Петрова (Емцова), по информации от подписчика, горит 2-3 дома сразу», - говорится в посте в социальной сети.

    В пресс-службе ДЧС города уточнили, что 2 февраля в 00:14 часов на пульт 101 поступило сообщение о возгорании в Алатауском районе по улице Кисловодская, 13.

    «Учитывая характер сообщения, к месту вызова силы и средства были направлены по повышенному рангу вызова. По прибытию пожарных расчетов через шесть минут, обнаружено горение каркасно-камышитового жилого дома барачного типа на шесть владельцев. Быстрому распространению огня способствовали стены из горючего материала, балки и обрешетка кровли деревянные с общим чердаком над всеми квартирами. На тушение пожара и защиту соседних строений поданы универсальные стволы с установкой автоцистерн на пожарные гидранты, задействован пожарный автомобиль освещения», - пояснили в ДЧС.

    Принятыми мерами пожар локализован в 01:00, полностью ликвидирован в 01:30. Задействованы 61 человек личного состава, 16 единиц пожарной техники. Удалось спасти от огня четыре квартиры из шести, отстоять соседние частные дома, расположенные в непосредственной близости. Жертв и пострадавших не допущено.

    В этой связи, ДЧС предупреждает жителей, живущих в домах на несколько владельцев, имеющих общую кровлю, проводить огнезащитную обработку деревянных конструкций, что позволит минимизировать риски распространения возгорания.




    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия
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