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    17:54, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Дом на крыше многоэтажки в Алматы могут снести

    Частный дом, возведенный на крыше одного из многоэтажных домов по улице Жумалиева в Алматы, могут снести, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дом на крыше дома
    Фото: скрин из видео

    — Управлением градостроительного контроля инициировано исковое заявление в районный суд №2 Алмалинского района об отмене правоустанавливающей документации и сносе объекта (мезонина). Ведутся судебные разбирательства, — сообщили в пресс-службе акимата.

    Ранее стало известно, что на крыше девятиэтажного дома по адресу Жумалиева, 84 появился частный дом. Необычная постройка вызвала негодование в социальных сетях.

    В акимате тогда пояснили, что этот объект был введен в эксплуатацию в 2012 году на законных основаниях. Однако после бурного обсуждения в Сети в управлении градостроительного контроля пообещали поднять архивные документы для подтверждения правового статуса строения.

    Тем временем наше агентство обратилось к специалистам, чтобы узнать, допускается ли в принципе возведение подобных надстроек и насколько это безопасно для жителей многоэтажек. Подробнее — по ссылке

    Теги:
    Архитектура Жилье Алматы Суды
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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