Дом на крыше многоэтажки в Алматы могут снести

— Управлением градостроительного контроля инициировано исковое заявление в районный суд №2 Алмалинского района об отмене правоустанавливающей документации и сносе объекта (мезонина). Ведутся судебные разбирательства, — сообщили в пресс-службе акимата.

Ранее стало известно, что на крыше девятиэтажного дома по адресу Жумалиева, 84 появился частный дом. Необычная постройка вызвала негодование в социальных сетях.

В акимате тогда пояснили, что этот объект был введен в эксплуатацию в 2012 году на законных основаниях. Однако после бурного обсуждения в Сети в управлении градостроительного контроля пообещали поднять архивные документы для подтверждения правового статуса строения.

Тем временем наше агентство обратилось к специалистам, чтобы узнать, допускается ли в принципе возведение подобных надстроек и насколько это безопасно для жителей многоэтажек. Подробнее — по ссылке.