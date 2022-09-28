Дом-музей Мухтара Ауэзова в Абайской области

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Филиал Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили» - дом-музей Мухтара Ауэзова – находится в Абайском районе Абайской области, в 82 км от города Семея. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

На повороте к музею с дороги «Семей-Карауыл» установлен знак-памятник в виде раскрытой книги.

В сентябре 1987 года в доме Ауэзова был официально открыт отдел областного краеведческого музея.

25 декабря 1987 года приказом Министерства культуры Казахской ССР 411 он был передан Республиканскому литературно-мемориальному музею Абая. Во время празднования 80-летия, 90-летия и 100-летия Мухтара Ауэзова проводились реставрационные и капитальные работы.

В 1997 году дом-музей был переоборудован и реконструирован интерьер. Дом-музей Мухтара Ауэзова построен из кирпича. Здание состоит из 8 комнат. Территория музея окружена железной оградой и благоустроена.

В 2020 году в доме-музее прошел капитальный ремонт.

В соответствии с приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан от 30 марта 2015 года 119 присвоен статус памятника государственного значения.

Заведующий дома-музея Мухтара Ауэзова «Борили» Шагжан Исабаев рассказал корреспонденту Казинформа, что именно в этом доме провел свое детство Мухтар Ауэзов.

Он показал и рассказал о памятных местах на карте в Абайском районе.

В одной из комнат расположены предметы быта, принадлежавшие семье М. Ауэзова, старинный Коран.

Также представлены его документы, дипломы, награды, издания книг, фотографии с родными, макет дома-музея в Алматы.

По словам Шагжана Исабаева, у Мухтара Ауэзова было 3 официальных и один гражданский брак.

Согласно обычаям, первую невесту Ауэзову, 15-летнюю Райхан Какенкызы, выбрали родственники. Летом 1917 года состоялась свадьба. Молодые прожили вместе 3 года. У них родились дочь Мугамиля и сын Шокан. Мугамиля родилась в 1918 году в этом доме. По ее воспоминаниям, в ауле был устроен той-шилдехана, на котором присутствовали Султанмахмут Торайгыров, семинаристы Каныш Сатпаев и Алькей Маргулан. Через год родился сын Шокан, ушедший из жизни в 10-летнем возрасте.

В 1920 году, когда Райхан исполнилось 18 лет, ее брак с Мухтаром распался. Дочь от первого брака Мугамиля Мухтаркызы вспоминала о своей матери: «Моя мать Райхан была единственной дочерью среди шести братьев. Ее отец был Какен из подрода Торгай рода Тобыкты. Она была засватана за сына волостного из соседнего аула. Но свадьбе не суждено было случиться. Сын поэта Абая Турагул обратился к своему другу с просьбой отдать дочь за Мухтара. Не сумев отказать своему лучшему другу, Какен расторгает договоренность с волостным. И Мухтар женится на Райхан. …В 1917 году казахский театр впервые поднял свой занавес пьесой «Енлик – Кебек», написанной молодым двадцатилетним писателем. Именно в это время мой двадцатилетний отец женился на моей матери Райхан.

Но брак вскоре распался, и по решению народного суда сына оставили отцу, дочь – матери. Но отец, сказав, что прогуляется, посадил перед собой на коня дочь и ускакал прочь от аула. Поиски ничего не дали. Таким образом, я и маленький Шокан, который впоследствии скончался, мы оба остались с отцом».

Мугамиля была старшей дочерью великого писателя от первого брака. После окончания педагогического техникума, Мугамила выходит замуж за Бокебая, племянника Ахметбека Шикибаева. Мугамиля и Бокебай по долгу службы живут и работают в разных областях Казахстана. У них рождаются дети – сыновья Нариман, Бахтияр и дочь Гулжахан.

Через много лет, в 1943 году Мугамиля находит свою родную мать Райхан. Отныне первая супруга великого писателя живет с дочерью, зятем и с внуками. Особенно гордилась Мугамиля тем, что была рядом с отцом в самое трудное для него время, когда его впервые арестовали, и, когда никто не решался с ним общаться, боясь за свою жизнь. В эту тяжкую пору только она, девочка 12 лет, носила на саночках передачи в тюрьму и обстирывала отца, пока однажды он не вышел на свободу. Уже заодно это она достойна того, чтобы ее имя было золотыми буквами вписано в историю казахской литературы. Ныне усилиями ее детей издана книга Мугамили Ауэзовой «Слово об отце». Умерла Мугамиля 13 июля 2009 г на 91-ом году жизни.

В 1920 году, после развода с первой женой Мухтар забрал дочь к себе и женился на внучке Кунанбая – своей давней возлюбленной Камиле Магауиякызы, Как отметил Шагжан Исабаев, Они вместе играли в детские годы и мечтали пожениться. Но Турагул сосватал Мухтару дочь своего друга Райхан, с которой они недолго жили в браке. Поэтому Мухтар и Камиля поженились. От второй жены Камили у М.Ауэзова было две дочери. Как отметила Мугамиля Ауэзова, дочь Райхан: «Камила, наверное, очень любила Мухтара, потому всю свою материнскую любовь отдавала мне без остатка. Она стала мне матерью вместо моей родной мамы Райхан. Много времени я так и думала, что Камила – моя родная мать. Двое дочери Камилы умерли в младенчестве. Потеряв детей, Камила страдала от того, что не смогла покормить их своим молоком. Она сильно мучилась. А я ведь ребенок совсем, утешала, как могла и повторяла: «Не плачь мама, не плачь». Но и этот брак тоже быстро прервался.

В октябре 1923 года Мухтар Ауэзов поступил на филологическое отделение Ленинградского государственного университета. На факультете общественных наук, в славяно-русской секции литературно-лингвистического отделения он познакомился с Валентиной Кузьминой. Затем поженились. В 1929 году у них родилась дочь Лейла, а через 14 лет – сын Ернар.

По окончании Ленинградского университета в августе 1928 года молодая семья переехала в Ташкент. Мухтар Ауэзов продолжил образование в аспирантуре при восточном факультете Среднеазиатского государственного университета Ташкента. А Валентина работала преподавателем русского языка в училище. С Валентиной он прожил до конца жизни. Именно Валентина Николаевна будет воссоздавать атмосферу их дома при создании музея Ауэзова. А их дочь Лейла стала директором этого музея. Однажды Мухтар Ауэзов написал письмо, которое отдал своей жене Валентине и попросил распечатать, только если с ним что-то случится. Она вскроет это послание после смерти мужа. Вот что там было написано: «Валечка, дорогая! Когда-нибудь наступит момент, когда мы потеряем друг друга. Я бы не хотел оставаться после твоей смерти. Правильно было бы для детей, для нашей семьи, если будешь жива ты, моя чистая, мужественная человечная, золотая мама моих любимых детей… Вот такой наказ я хотел оставить на случай неожиданного в судьбе поворота. Пусть это письмо всегда будет с тобой, моя любимая! С любовью, твой Мухтар».

Лейла Мухтаровна Ауэзова (1929-1993) — казахский ученый, доктор исторических наук (1975), дочь известного казахского писателя М. О. Ауэзова. Происходит из рода ходжа. Окончила исторический факультет Московского государственного университета, аспирантуру Института востоковедения Академии Наук СССР. В 1956-1962 годах сотрудник Института истории, археологии и этнографии АН Казахстана. С 1963 года работала директором литературно-мемориального музея М. Ауэзова, дома-музея Ауэзова.

Основные научные труды ученого посвящены истории Казахстана, развитию земледелия в Казахстане, вопросам истории Казахстана в творчестве М. Ауэзова. Под руководством Л.М.Ауэзовой коллектив музея опубликовал большое количество книг по изучению творческого наследия М. О. Ауэзова. Она внесла огромный вклад в дело исследования, собирания и опубликования многочисленных произведений М.О.Ауэзова.

За научные работы, посвященные историческим основам произведений М. О. Ауэзова, Ауэзовой присуждена премия имени Чокана Валиханова (1979). Скончалась 24 мая 1993 года, похоронена на Кенсайском кладбище Алматы. Ее мужем был выдающийся ученый, яркая звезда казахстанской науки Аскар Минлиахмедович Кунаев (1929-1999). Он в период независимости Казахстана входил в число наиболее авторитетных ученых в мире. Был специалистом в области металлургии черных и цветных металлов и комплексного использования минерального сырья. Был братом Д. А. Кунаева, скончался 31 марта 1999 года в Алматы. У них родилось два сына, носители фамилии Кунаевых. Кунаев Эльдар Аскарович - консул Республики Казахстан в городе Брест Республики Беларусь, президент Международного фонда Д.А.Кунаева. Его сын Мухтар назван в честь знаменитого деда Мухтара Ауэзова. Кунаев Диар Аскарович - директор Дома-музея М.О.Ауэзова. Его сын Динмухамед назван в честь другого знаменитого дедушки Кунаева Динмухамеда Ахмедовича.

Ернар Мухтарович Ауэзов (1935 - 1995)

В 1930 году Ауэзова арестовали по обвинению в связи с организацией молодых писателей «Алка». Он провел в заключении два с половиной года, жена и дочь вернулись в Ленинград. Позже семье удалось воссоединиться, в 1943 году на свет появился сын Ернар, который стал биологом. Именно в 1969 году Ернар Мухтарович познакомил мировую зоологическую науку с загадочной чайкой Алаколя. Этот вид внесен в Красную книгу. Ее называли «реликтовой чайкой». Благодаря своему долгому и упорному труду он стал кандидатом зоологических наук, орнитологом. До конца жизни он занимал различные должности в этой области и не бросал науки.

В молодости Мухтар подружился с казахским поэтом Ильясом Джансугуровым. Ильяс был репрессирован и расстрелян в 1938 году. С началом войны Германии с Россией Ауэзов уехал в Казахстан. Узнав о бедственном положении вдовы погибшего друга Ильяса Фатимы Зайнуллиновны Габитовой, стал ей помогать. Фатима работала учителем, писала стихи и статьи. Редкие встречи с Ауэзовым укрепляли ее силы для воспитания пятерых детей от двух расстрелянных в годы репрессий мужей.

Фатима Зейнуллиновна Габитова - известный школьный учитель казахского языка и литературы. Избранница и мать детей трех выдающихся представителей казахской культуры: прославленного педагога Биляла Сулеева, знаменитого поэта Ильяса Джансугурова и всемирно известного писателя Мухтара Ауэзова. Вся жизнь Фатимы Габитовой связана с литературной и просветительской деятельностью. За годы своей педагогической деятельности она воспитала тысячи учеников, активно участвовала в реформах образования. Ее труд в годы Великой Отечественной войны, несмотря на клеймо «жены врага народа», был отмечен государственной наградой. Творческое наследие Фатимы: стихи, рассказы, лирические этюды, эссе, художественные переводы, литературно критические статьи.

Награждена «Медалью материнства» I степени.

Оставшись одна перед лицом бесконечных забот и испытаний, Фатима принимает поддержку и помощь Мухтара Ауэзова, верного друга Биляла Сулеева и Ильяса Джансугурова. Мухтар Ауэзов, узнав о тяжелом положении ее семьи, предложил ей помощь. Жена М. Ауэзова в это время жила в Ленинграде, его самого освободили из-под ареста (он всегда находился под наблюдением и подозрением), М.Ауэзов жил со своей старшей дочерью Мугамилей. Мухтар принимает заботливое, отеческое участие в воспитании детей своих погибших друзей Биляла и Ильяса, рискуя собственной свободой. Многолетняя дружба Мухтара Ауэзова и Фатимы Габитовой перерастает в искреннее чувство. В 1941 старшему сыну Фатимы Джанибеку исполняется 18 лет, и он уходит на войну. В годы войны семья вновь впала, в немилость и в 1942 году Мухтар Ауэзов отправил Фатиму Габитову с детьми в Мерке (Жамбылская область), где жил его брат Разак. Там, 1 января 1943 года, рождается седьмой ребенок Фатимы - Мурат Ауэзов. Для Фатимы Мухтар Ауэзов купил дом в Алма-Ате, на ул. Мира, 83 (Иссык-Кульская), в нем Фатима Габитова с детьми прожила 10 лет. Мухтар Ауэзов помогал ей, благодаря ему, все дети Фатимы выучились, закончили школы и институты. Фатима Габитова редактировала книги, собирала восточный фольклор, писала статьи, воспоминания о своих выдающихся современниках, занималась переводами, работала над архивом Ильяса Джансугурова, борясь за его реабилитацию и публикацию его литературного наследия.

Сын Мухтара Ауэзова и Фатимы Габитовой Мурат Ауэзов родился в 1943 году.

Мурат Ауэзов - писатель, философ, ученый-синолог, руководитель Фонда Мухтара Омархановича Ауэзова. Родился в Джамбульской области в селе Мерке. Учился в Институте восточных языков при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (1965). Закончил аспирантуру Института мировой литературы Академии наук СССР, (1966-1969); является кандидатом филологических наук, написал диссертацию «Проблемы национального своеобразия современной казахской литературы», (1969).

Занимал должности главного редактора киностудии «Казахфильм», председателя главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Казахстана (1988-1989); был чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (12.1992-03.1995); президентом Фонда «Сорос-Казахстан» (12.1999-07.2003); генеральным директором Национальной библиотеки Республики Казахстан (14.07.2003-08.2007); с 2007 является президентом Фонда Мухтара Ауэзова. Лауреат премии «Тарлан»(2003), премии «Алтын асық», специальной премии фестиваля-конкурса «Алтын Адам-Человек года» (2005), премии в номинации «Интеллигенция для интеллигенции», учрежденной Ассоциацией «Золотой век» и редакцией журнала «Тамыр» (04.06.2005), премии Академии журналистики Казахстана «Алтын жулдыз-2005» в номинации «Лучшая авторская программа» (30.03.2005); Имеет правительственные награды. Автор свыше 200 публикаций по теории и практике художественного процесса. Автор монографий: «Времен связующая нить» (Алматы, 1972), «Иппокрена. Хождения к колодцам времен» (Алматы, 1997), и один из составителей «Уйти, чтобы вернуться» (Алматы, 2002).

Жена: Ауэзова Тамара Касымбековна. Дочь Зифа-Алуя (1966), сын Магжан (1975).

Недалеко от музея «Борили» находятся места захоронения его родителей.

Далее расположена гора, где похоронен Кушикбай-батыр из рода уак, который боролся с джунгарскими захватчиками, о нем писал М. Ауэзов в своей повести. Монумент на горе похож на шлем батыра.

На месте погребения влюбленных установлен памятник Енлик-Кебек, недавно была проведена его реконструкция. На основе этой трагической истории М. Ауэзов написал знаменитую пьесу «Енлик-Кебек».

Пьесы «Еңлік-Кебек», «Бәйбіше-тоқал» , «Қарагөз», «Түнгі сарын», «Абай», «Қарақыпшак Қобыланды» вывели казахскую драматургию на мировой уровень.

К 125-летию писателя в Алматы реконструировали Литературно-мемориальный музей имени Мухтара Ауэзова.