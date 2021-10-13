Дом-музей Ахмета Байтурсынова вернули в собственность Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дом-музей общественного деятеля Ахмета Байтурсынова вернули в собственность Алматы. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Решение передать Дом-музей из общественного фонда в коммунальную собственность было принято во время рабочего объезда акима.

«В следующем году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося просветителя А. Байтурсынова. В рамках подготовки к юбилейной дате вернули в городскую собственность Дом-музей, где жил общественный деятель. Его наследие будет надежно сохранено», - написал в Twitter Б. Сагинтаев.

Здание музея, построенное в начале ХХ века, внесено в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Общая площадь здания – 160 квадратных метров.

Музей был основан в 1993 году и официально открыт в 1998 году. В музее хранятся около 500 материалов о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова.