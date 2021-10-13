РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:18, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дом-музей Ахмета Байтурсынова вернули в собственность Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дом-музей общественного деятеля Ахмета Байтурсынова вернули в собственность Алматы. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Решение передать Дом-музей из общественного фонда в коммунальную собственность было принято во время рабочего объезда акима.

    «В следующем году исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося просветителя А. Байтурсынова. В рамках подготовки к юбилейной дате вернули в городскую собственность Дом-музей, где жил общественный деятель. Его наследие будет надежно сохранено», - написал в Twitter Б. Сагинтаев.

    Здание музея, построенное в начале ХХ века, внесено в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения. Общая площадь здания – 160 квадратных метров.

    Музей был основан в 1993 году и официально открыт в 1998 году. В музее хранятся около 500 материалов о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова.


    Теги:
    История Казахстана Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!