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Дом молодежи появится в Темиртау

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 11:26
Дом молодежи появится в Темиртау Фото: gov.kz

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Темиртау появится Дом молодёжи. Посещать его смогут более тысячи человек. Здание под новый социальный объект находится в восточной части города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

На объекте побывал глава региона Ермаганбет Булекпаев. Акиму рассказали, что ранее здесь находился колледж, но долгие годы постройка пустовала. Сейчас идёт реконструкция.

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В Доме молодёжи будет актовый зал на 150 посадочных мест, спортивный и танцевальный залы, два коворкинг-центра. Здесь же планируют разместить волонтёрские и молодёжные организации, открыть студию звукозаписи.

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Для детей с особыми потребностями будут работать инклюзивные кружки. Найдётся место и для ветеранских организаций.

Сдать объект планируют уже в сентябре.


Карагандинская область   Строительство   Молодежь  
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