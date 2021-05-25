Дом многодетной семье подарили туркестанцы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня выпускники, окончившие 20 лет назад школу-лицей имени Абая Тюлькубасского района Туркестанской области, подарили 4-комнатный дом многодетной семье Дуйсенбековых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

После прошедшего в стенах школы последнего звонка выпускники сделали сюрприз и вручили ключ нуждающейся семье. Отец семейства – инвалид. На съемной квартире Дуйсенбековы 13 лет.

Жилье отремонтировано, обставлено необходимой мебелью, подключены электричество, вода и газ.

Семье, которая до сих пор находится на попечении акимата района, в дальнейшем будет оказываться помощь со стороны государства.

Кроме того, в селе Карагашты выпускники Дауанской общей средней школы, окончившие ее 20 лет назад, обновили разрушенный дом семьи Тажибаевых, четверо членов которой с особыми потребностями. Также благодаря выпускникам данной школы в мечети села Карагашты появилось отопление.