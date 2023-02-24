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Дом культуры построили в отдаленном селе Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Февраля 2023, 20:43
Дом культуры построили в отдаленном селе Атырауской области Фото: пресс-служба Кызылкогинского района

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Дом культуры на 300 мест построили в селе Тасшагыл Кызылкогинского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата района, стоимость нового Дома культуры - 827 млн 600 тенге. В здании будут библиотека, административные блоки, гримерные, репетиционные комнаты, танцевальный зал, столовая.

«На протяжении нескольких лет поднимался вопрос строительства Дома культуры в селе Тасшагыл. С учетом предложений, поступивших от населения, акимат района обратился к руководству области с просьбой начать строительство Дома культуры на 300 мест. Сегодня строительные работы завершены, ведется приемка объекта. Это первый Дом культуры в районе, который в ближайшее время будет введен в эксплуатацию. Так что это долгожданное событие для жителей всего Кызылкогинского района», - сказал руководитель районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства Дулат Ныгметов.

В Кызылкогинском районе проживают более 30 тысяч человек, в селе Тасшагыл – около двух тысяч жителей.


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