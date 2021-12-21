Дом культуры по программе «Ауыл – ел бесігі» строят в селе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Социальные объекты в ходе рабочей поездки в Жамбылский район посетил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области специально приехал в село Орнек, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся в средней школе имени Б. Тайшапулы.

Ранее в социальных сетях на имя акима области стали поступать жалобы от работников школы, по словам которых директор школы превышает свои полномочия в отношении своих подчиненных.

«В школах дети должны получать не только высококачественное образование, но и достойное воспитание. Учителя должны быть для них примером. Жалобы, подкрепленные конкретными фактами, конечно, не останутся без внимания. Но не стоит тратить время на необоснованные заявления. Ваша основная задача — вырастить образованное, культурное, духовно развитое поколение», - отметил Бердибек Сапарбаев, добавив, что ложные обвинения, не подтвержденные никакими фактами, не будут рассмотрены.

Учителя школы Алиасхар Кулшынбаев, Салтанат Айтмаганбетова и Гульжамал Нурабаева отметили, что у них очень дружный, сплоченный, профессиональный коллектив. Здание школы в этом году было капитально отремонтировано.

В селе Орнек глава региона ознакомился с ходом строительства Дома культуры на 140 мест по программе «Ауыл – ел бесігі». На данный момент строители уже возвели стены и крышу, благоустраивают двор. Глава региона поручил ответственным лицам контролировать качество работ и соблюдение сроков.

После этого в этом же селе Бердибек Сапарбаев посетил врачебную амбулаторию. Здание, введенное в эксплуатацию в 2011 году, нуждается в капитальном ремонте.

Из-за безответственности подрядчика здесь появились трещины на стенах. Глава региона отметил, что проблема обязательно будет решена и поручил ответственным лицам изучить вопрос и принять конкретные меры.

Вдоль автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай» на территории Колкайнарского сельского округа ведется строительство комплекса придорожного сервиса проектной стоимостью 200 миллионов тенге.

По словам начальника бригады Бекжана Усетаева, здесь строят гостиницу, кафе, автомойку, автостоянку. Уже завершено 80% строительных работ. Комплекс будет сдан в эксплуатацию в течение месяца.

В завершение рабочей поездки аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел совещание с активом Жамбылского района, дав хорошую оценку работе по реализации государственных программ.