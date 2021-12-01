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Дом культуры открыли в День Первого Президента в Алматинской области

1 Декабря 2021 21:02
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Дом культуры открыли в День Первого Президента в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В честь Дня Первого Президента и 30-летия Независимости Республики Казахстан в селе Унгуртас Жамбылского района Алматинской области состоялось торжественное открытие сельского дома культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

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В торжественном мероприятии приняли участие аким Жамбылского района Нурлан Ертас и общественность района.

Выступая с поздравительной речью, аким района Н. Ертас отметил, что открытие нового сельского дома культуры - это значимое культурное событие для всего Жамбылского района.

«Поздравляю всех с Днем Первого Президента и 30-летием Независимости! Отрадно, что в этот праздничный день мы ввели в эксплуатацию новый дом культуры в селе Унгуртас, тем самым реализовав данное жителям обещание. Здесь будут проходить знаковые для села события, здесь мы будем встречаться по хорошим и значимым поводам. Думаю, что объект внесет важный вклад в культурное воспитание молодежи. Пользуясь случаем, благодарю подрядную организацию за качественно выполненные строительные работы. Еще раз поздравляю всех жителей с праздником и желаю всего самого наилучшего», - сказал он.

С праздником жителей села поздравили Почетный гражданин Жамбылского района Аскербек Абаев и председатель организации «Ардагерлер» Мендибаев Батырхан.

От имени сельчан со словами благодарности выступил представитель Совета старейшин села Унгуртас Асанкул Толокулов.

Торжественное мероприятие продолжилось знакомством с внутрениим обустройством дома культуры. В качестве памятного подарка библиотеке, расположенной в новом доме культуры, были переданы книги о жизни и творчестве Жамбыла Жабаева.

Концертную программу для сельчан подготовили народный фольклорно-этнографический ансамбль «Суюнбай сазы», артисты и творческие коллективы районного дома культуры.

По данным акимата Жамбылского района, здание дома культуры было построено в 1957 году, с 2019 года были начаты работы по реконструкции. Общая площадь здания составляет 698,5 кв метров, зрительный зал на 200 мест. Стоимость проведенных работ – 251 574 000 тенге, обновленный дом культуры обеспечен всем необходимым оборудованием, созданы все условия для его успешной деятельности.


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#Алматинская область   #Культура   #Общество   #30 лет Независимости  
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