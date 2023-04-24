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Дом культуры на 200 мест строится в отдаленном селе Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Апреля 2023, 03:42
Дом культуры на 200 мест строится в отдаленном селе Атырауской области Фото: pricom.kz

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Тургызба Жемского сельского округа Жылыойского района строится Дом культуры на 200 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба акимата Жылыойского района.

«Строительство началось в мае прошлого года, в настоящее время выполнено 60% работ. На данный момент здание построено, фасад облицован «травертиновым» покрытием, ведутся внутренние штукатурные работы. Строительство планируется завершить в этом году. На возведение Дома культуры было выделено 405 млн 272 тысяч тенге. Площадь двухэтажного здания – 709,72 квадратных метров», – рассказал руководитель Жылыойского районного отдела строительства Казбек Агыраев.
По его словам, помимо зрительного зала, в Доме культуры расположится библиотека, предусмотрены комнаты для различных кружков.

В Жемском сельском округе проживают 3 578 человек.


Фото: pricom.kz


Атырауская область   Культура   Строительство  
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