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Дом культуры и библиотека построены в селе Мангистауской области

Автор:  
Аружан Саптарова
14 Марта 2022, 23:41
Дом культуры и библиотека построены в селе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Жармыш построены Дом культуры и библиотека. Об этом сообщил аким Мангистауского района Тлек Кушмаганбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В районе функционируют 12 культурных объектов и 15 библиотек. В 2021 году проведен текущий ремонт районного Дома культуры, сельских домов культуры Уштаган, Онды, Кызан, Тущыкудук, Шебир, включенных в республиканскую дорожную карту.

«В селе Жармыш совместно с библиотекой полностью завершено строительство сельского дома культуры на 200 мест, новое здание введено в эксплуатацию»,-сказал Тлек Кушмаганбетов.

Спикер также остановился на спортивных объектах.

В селе Жынгылды ведется строительство спортивного зала. В 2021 году проведен конкурс, победителем которого признано ТОО «Ондасын Строй». Кроме того, планируется открытие спортивного комплекса в селе Онды.

Ведутся проектные работы. В целом, в районе имеется детско-юношеская спортивная школа, зал бокса, зал борьбы, два плавательных бассейна, центральный стадион, 11 спортивных комплексов, 18 открытых спортивных площадок, 25 детских игровых площадок.

В 2021 году районной детско-юношеской спортивной школе присвоено имя Шокыр Болтекулы. В детско-юношеской спортивной школе им.Ш. Бултекулы открыты группы по конному спорту, по обучению навыкам охоты с ловчей птицей, легкой атлетике, стрельбе из лука. В спортивной школе работают 17 групп, 1242 спортсмена занимаются различными видами спорта.

По итогам года беркутчи из села Тущыбек А. Тайманов стал обладателем премии отличника национального спорта - «Алтын Тұғыр-2021» . По инициативе уроженца села Жынгылды Нурсултана Омара был открыт спортивный зал по стрельбе из лука, в котором 10 подростков воспитываются национальным видам спорта.

Акимат   Строительство   Мангистауская область  
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