Дом Касыма открыли в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде к 110-летнему юбилею великого казахского акына Касыма Аманжолова открыли дом-музей. В Доме Касыма представлена экспозиция из редких рукописей публициста и поэта, его книг, личных вещей и фотографий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также в здании находятся филиалы областного Союза писателей, журналистов, редакция журнала «Қасым», а в скором времени обоснуется и региональная служба коммуникаций

На открытии побывал аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он отметил, что наследие поэта должно передаваться из поколения в поколение.

«Касым Аманжолов – жемчужина казахской литературы. В этом году исполнилось 110 лет со дня его рождения, и на протяжении года мы провели около 500 различных мероприятий. В нашем городе появилась улица Касыма Аманжолова, где установлен его памятник. Издаётся журнал «Касым», где печатаются известные литераторы страны, проводятся ежегодные Аманжоловские чтения, научно-практические конференции, айтысы, вечера поэзии. Наши артисты провели большой концерт в честь поэта в столице, на сцене Казахского драмтеатра имени Сакена Сейфуллина состоялась премьера постановки «Рақымжаннын Қасымы». Открытие Дома Касыма, несомненно, значимое событие для карагандинцев», – отметил Женис Касымбек.

Известный поэт Серик Аксункарулы выразил надежду, что Дом Касыма станет настоящим исследовательским центром, местом притяжения творческой и думающей молодёжи.

«Открытие Дома Касыма в Караганде поистине историческое событие, свидетельствующее о возрождении национального духа, сознания. Надеюсь, что этот дом станет настоящим исследовательским центром, где молодёжь будет изучать жизнь и творчество Касыма Аманжолова и узнавать его с новых сторон», – отметил Серик Аксункарулы.

Также в ходе мероприятия был презентован двухтомник центра «Қасымтану» при КарУ имени Е. А. Букетова «Қасым тағылымы», повествующий о наследии поэта, и книга председателя областного филиала Союза писателей Жаната Жанкашулы.

«Наш центр на протяжении длительного времени изучает творчество и жизнь великого поэта. Учёные побывали в экспедициях в Алматы, Уральске и Семее. Стихи и публицистические статьи, опубликованные в газете «Екпінді құрылыс», обнаружены в архивах Уральска. В Алматы дочь Аманжолова, Дарига, подарила нам редкие рукописи и личные вещи. Также она передала нам картотеку, которую создавала долгие годы. Туда вошли все данные о жизни и творчестве поэта. В этом году мы издали библиографию жизни и творчества Касыма Аманжолова «Қасым тағылымы», – рассказывает декан филологического факультета КарУ имени Е. А. Букетова Елдос Туйте.

В завершение встречи участники поделились идеями совместной работы над дальнейшим изучением творчества Касыма. Каждый из них озвучил свои предложения.