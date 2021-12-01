Дом дружбы открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в День Первого Президента РК в торжественной обстановке открыли городской Дом дружбы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Дом дружбы открыли в День Первого Президента страны, что для всех представителей этнокультурных объединений Алматы имеет огромное значение. Именно Елбасы Нурсултан Назарбаев стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана. Первый Президент подчеркивал, что приобщенность к национальной истории формирует чувство единства своих истоков у всех казахстанцев. Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Дома дружбы должны стать ресурсными центрами для всех институтов гражданского общества», - отметили в акимате.

Открытый в Алматы по поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева городской Дом дружбы станет площадкой для межэтнического диалога, взаимодействия и сотрудничества с общественными организациями. Теперь 36 этнокультурных объединений будут находиться под одним шаныраком.

В просторном здании, расположенном по улице Жарокова, созданы все условия для сохранения традиций, языков, культуры. Предусмотрено 24 кабинета, конференц-зал, языковой класс, танцевальный зал, кабинеты медиации и Совета общественного согласия, а также общественная приемная.

Общественный заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана города Алматы, председатель татарского центра гуманитарного развития «Ильдаш» Нурия Ниязова подчеркнула, что открытие Дома дружбы является историческим моментом для городских этнокультурных объединений.

«Благодаря поддержке акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, постоянно уделяемой нам, городской Ассамблее, открывается наш долгожданный собственный городской Дом дружбы. Примечательно, что это произошло в год 30-летия Независимости Республики Казахстан и приурочено ко Дню Первого Президента. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить от всей городской Ассамблеи искреннюю благодарность за этот юбилейный подарок для городских этнокультурных объединений», - сказала Н. Ниязова.

Председатель Совета общественного согласия АНК города Алматы Ахметжан Шардинов сообщил, что этнокультурные центры под общим шаныраком будут и дальше работать над сохранением межэтнического согласия в мегаполисе.

«Дом дружбы - это знаковый символ, воплощающий гармонию и прочный мир, установленный в нашем обществе. Поэтому его открытие должно стать еще одним фактором, способствующим сохранению мира и согласия в нашем городе. Мир между представителями всех национальностей, проживающих в Казахстане, есть основа стабильного экономического роста, социального и культурного прогресса», - говорит А. Шардинов.

В свою очередь, руководитель «Казахстанского русского культурного центра», заместитель председателя АНК города Алматы Всеволод Лукашев считает, что новый городской Дом дружбы теперь для всех общин станет настоящим ориентиром по дальнейшей работе в сфере межэтнических отношений.

«Открытие городского Дома дружбы способствует также укреплению казахстанской идентичности и общенационального единства, решению общих задач по сохранению традиций, языков, культур этнических групп Казахстана, формированию межэтнической толерантности и общественного согласия, а также интеграции усилий этнокультурных объединений в достижении целей и задач Ассамблеи», - сказал он.