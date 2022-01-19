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Дом дружбы Караганды запустил детский проект Balaqay.tv

19 Января 2022 20:04
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Дом дружбы Караганды запустил детский проект Balaqay.tv

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Медиацентр Дома дружбы Караганды запустил детский проект Balaqay.tv в социальных сетях. Таким образом организаторы хотят приобщить детей к культуре разных этносов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Проект создан для воспитания единства и дружбы среди подрастающего поколения и знакомства детей с культурой разных этносов.

Ccылки на проект; Facebook: «Қарағанды Облысы Қазақстан Халқы Ассамблеясы» , Instagram: @kha_karagandy ( https://www.instagram.com/kha_karagandy/ ) и на YouTube: Qaraǵandy oblysy Qazaqstan halqy Asambleıasy https://www.youtube.com/channel/UC0FYMJAtxKwQdMRY_AMqvWA.

«Этот проект реализован в рамках Года ребёнка. Он призван использовать имеющиеся возможности медиацентра, созданного в нашем Доме дружбы. В проекте примут участие представители Совета матерей, организация «Ассамблея жастары» и этнокультурные объединения Карагандинской области. В дальнейшем планируем работать с учебными заведениями», – отметила пресс-секретарь «Қоғамдық келісім» Индира Токмурзина.

Проект состоит из трёх направлений. Будет выходить один раз в неделю.

Например, в рубрике «В стране сказок» можно будет познакомиться с произведениями народного творчества этносов, проживающих в регионе. В рубрике «Удачи тебе, молодое дарование!» расскажут о национальных костюмах, кухне, творческих возможностях каждого из народов. В разделе «Кто это? Что это?» дети узнают о предметах, которые окружают нас повсюду.

Организаторы приглашают участвовать в проекте карагандинцев и делиться идеями, семейными преданиями и сказками, чтобы они остались в памяти народа.

Телефоны для справок: +7-708-486-69-08, +7-778-788-03-94.


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#Карагандинская область   #АНК   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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