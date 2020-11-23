Дом для многодетных семей построили в одном из районов ВКО

ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН.КАЗИНФОРМ - В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области построен дом на 60 квартир для многодетных семей и очередников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

​Аким Глубоковского района Тамара Рахимжанова в ходе брифинга рассказала, что в этом году в районном центре, поселке Глубокое, по программе​ «Нұрлы жер» завершено строительство жилого дома на 60 квартир, 15 из которых будут распределены многодетным семьям, а 45 – очередникам в виде арендного жилья без права выкупа.

Помимо этого, сейчас ведутся работы по строительству 10 двухквартирных домов в поселке Глубокое для обеспечения жильем 20 многодетных семей. За счет средств областного бюджета выделено 280 млн тенге на выкуп домов , а также 28 млн тенге за счет районного бюджета для подведения инженерно–коммуникационной инфраструктуры.

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Фото: инфоцентр РСК ВКО ТОО «Шығыс Ақпарат»