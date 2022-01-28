Дом для медработников построят в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области начнётся строительство дома для медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима Бурабайского района Асета Муздыбаева, в 2021 году в Щучинске начато строительство трёх 45-квартирных домов по ул. Канай-би и Геологическая, район кольцевой развязки на выезд в сторону поселка Катарколь. В домах предусмотрены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, в общем дворе разместятся детская площадка и парковочные места.

«Для очередников и социально-уязвимых слоев населения будет предусмотрена возможность приобретения жилья по программе «Бақытты отбасы» и другим программам, а также часть квартир будет реализована вкладчикам-очередникам «Отбасы Банка». Производиться это будет по мере принятия домов в эксплуатацию. Первый должны сдать в 4-м квартале 2022 года», - поделился А. Муздыбаев.

На сегодняшний день завершено проектирование пяти 5-этажных домов, подана заявка на финансирование, и ещё пять домов находятся на стадии проектировки. Также три 9-этажных дома проходят стадию экспертизы. Всё эти 13 домов будут строиться в мкр. Заречный.

«Здесь же в ближайшее время начнётся строительство дома для медицинских работников, по этому проекту уже заключен договор», - добавил аким района.