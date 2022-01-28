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Дом для медработников построят в Щучинске

28 Января 2022 13:35
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Дом для медработников построят в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области начнётся строительство дома для медицинских работников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам акима Бурабайского района Асета Муздыбаева, в 2021 году в Щучинске начато строительство трёх 45-квартирных домов по ул. Канай-би и Геологическая, район кольцевой развязки на выезд в сторону поселка Катарколь. В домах предусмотрены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, в общем дворе разместятся детская площадка и парковочные места.

«Для очередников и социально-уязвимых слоев населения будет предусмотрена возможность приобретения жилья по программе «Бақытты отбасы» и другим программам, а также часть квартир будет реализована вкладчикам-очередникам «Отбасы Банка». Производиться это будет по мере принятия домов в эксплуатацию. Первый должны сдать в 4-м квартале 2022 года», - поделился А. Муздыбаев.

На сегодняшний день завершено проектирование пяти 5-этажных домов, подана заявка на финансирование, и ещё пять домов находятся на стадии проектировки. Также три 9-этажных дома проходят стадию экспертизы. Всё эти 13 домов будут строиться в мкр. Заречный.

«Здесь же в ближайшее время начнётся строительство дома для медицинских работников, по этому проекту уже заключен договор», - добавил аким района.


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#Акмолинская область   #Строительство   #Здравоохранение   #Жилье  
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Автор:

Оксана Матасова

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