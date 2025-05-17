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    10:40, 17 Май 2025 | GMT +5

    Дом детства нового Папы Римского Льва XIV выставлен на аукцион

    Дом в пригороде Чикаго, в котором Папа Римский Лев XIV провел свои годы детства, выставили на аукцион за $250 тыс, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Дом детства нового Папы Римского Льва XIV выставлен на аукцион
    Фото: Vatican Media / Mega | Grosby Group

    — Дом детства новоизбранного папы Льва в Чикаго выставлен на продажу на «роскошном частном аукционе» с начальной ценой $250 тыс. и датой на 18 июня, — говорится в публикации Daily mail.

    Уточняется, что ранее дом уже выставлялся на торги, однако предложения о покупке было снято в целях получить больше денег после избрания Льва XIV Папой Римским.

    Новым Папой Римским стал кардинал из США Роберт Прево.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV.

    Теги:
    Папа Римский Мировые новости США
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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