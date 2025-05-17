Дом детства нового Папы Римского Льва XIV выставлен на аукцион

— Дом детства новоизбранного папы Льва в Чикаго выставлен на продажу на «роскошном частном аукционе» с начальной ценой $250 тыс. и датой на 18 июня, — говорится в публикации Daily mail.

Уточняется, что ранее дом уже выставлялся на торги, однако предложения о покупке было снято в целях получить больше денег после избрания Льва XIV Папой Римским.

Новым Папой Римским стал кардинал из США Роберт Прево.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV.