10:40, 17 Май 2025 | GMT +5
Дом детства нового Папы Римского Льва XIV выставлен на аукцион
Дом в пригороде Чикаго, в котором Папа Римский Лев XIV провел свои годы детства, выставили на аукцион за $250 тыс, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Дом детства новоизбранного папы Льва в Чикаго выставлен на продажу на «роскошном частном аукционе» с начальной ценой $250 тыс. и датой на 18 июня, — говорится в публикации Daily mail.
Уточняется, что ранее дом уже выставлялся на торги, однако предложения о покупке было снято в целях получить больше денег после избрания Льва XIV Папой Римским.
Новым Папой Римским стал кардинал из США Роберт Прево.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV.