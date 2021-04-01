Должны развиваться, несмотря ни на что – Елбасы обратился к участникам ССТГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы обратился к участникам саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил Президент, изначально мы планировали провести встречу в Туркестане, но из-за пандемии многие мероприятия теперь проводятся онлайн. Уважаемые участники, сегодняшний саммит проходит в период больших перемен. Начавшаяся в 2020 году пандемия поменяла мир полностью. На сегодняшний день многие страны испытывают трудности, но, несмотря на это, мы никогда не теряли человечности, и продолжаем оказывать гуманитарную помощь», - отметил Нурсултан Назарбаев на саммите.

По словам Елбасы, главное – это постоянное развитие.

«Мы должны развиваться, несмотря ни на что – вот главный посыл моего обращения. Необходимо создать документ о будущем тюркоязычных государств, и принять его на саммите в Турции. На прошедшем в Баку саммите я уже озвучивал предложение о повышении правового статуса саммита. Кроме того, мы продолжаем работу по развитию торговли и вложению инвестиций между нашими странами», - продолжил Н. Назарбаев.

«Помимо гуманитарного и культурного развития, мы также можем учиться друг у друга многому другому. Использование латинского алфавита даст нам общую платформу. Благодаря этому у нас будет возможность содействовать развитию нашей молодежи на глобальном уровне. Если мы будем совместно развиваться, это будет очень важно», - заключил Первый Президент РК.



