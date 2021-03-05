Должны ли дети учиться в масках, ответил Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы многие школьники уже перешли на комбинированное обучение. О том, почему дети должны учиться в школах в масках, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По постановлению Главного санитарного врача РК, у нас без маски могут находиться только дети до 5 лет. А старше 5 лет должны находится в масках. Это особенно касается педагогов и других сотрудников школ», - ответил санврач.

Он добавил, что нынешняя волна коронавируса отличается от прошлогодней в том, что резко возросло количество заболевших детей.

«Например, если у нас в прошлом году с начала пандемии всего 281 школьник заболел, то уже за более чем два месяца текущего года заболело свыше 500 учеников. То же самое и по дошкольному учреждению. Если в прошлом году с апреля по декабрь в городе заболело 28 детей дошкольного возраста, то уже за более чем два месяца заболело 38. То есть идет рост», - отметил спикер.

Ж. Бекшин заявил, что в оффлайн режиме дети заболевают в основном дома от членов семьи, которые отказались от госпитализации.

«Если говорить о детях, которые заболели даже в школе на оффлайн - так, 61% из них заразились дома от членов семьи, которые не хотели госпитализироваться, а находились дома. В результате идет заражение. Поэтому мы учитываем эту ситуацию. В прошлом году у нас заболели 4 педагога, а с начала этого года уже 10 учителей», - сказал Ж. Бекшин.