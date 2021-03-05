РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:37, 05 Март 2021 | GMT +6

    Должны ли дети учиться в масках, ответил Жандарбек Бекшин

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы многие школьники уже перешли на комбинированное обучение. О том, почему дети должны учиться в школах в масках, ответил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По постановлению Главного санитарного врача РК, у нас без маски могут находиться только дети до 5 лет. А старше 5 лет должны находится в масках. Это особенно касается педагогов и других сотрудников школ», - ответил санврач.

    Он добавил, что нынешняя волна коронавируса отличается от прошлогодней в том, что резко возросло количество заболевших детей.

    «Например, если у нас в прошлом году с начала пандемии всего 281 школьник заболел, то уже за более чем два месяца текущего года заболело свыше 500 учеников. То же самое и по дошкольному учреждению. Если в прошлом году с апреля по декабрь в городе заболело 28 детей дошкольного возраста, то уже за более чем два месяца заболело 38. То есть идет рост», - отметил спикер.

    Ж. Бекшин заявил, что в оффлайн режиме дети заболевают в основном дома от членов семьи, которые отказались от госпитализации.

    «Если говорить о детях, которые заболели даже в школе на оффлайн - так, 61% из них заразились дома от членов семьи, которые не хотели госпитализироваться, а находились дома. В результате идет заражение. Поэтому мы учитываем эту ситуацию. В прошлом году у нас заболели 4 педагога, а с начала этого года уже 10 учителей», - сказал Ж. Бекшин.


    Теги:
    Здравоохранение Образование Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!