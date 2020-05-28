Должны ли дети сдавать тестирование на поступление в первый класс
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Должны ли дети сдавать тестирование на поступление в первый класс, рассказала руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Хочется обратиться ко всем родителям, у кого дети идут в первый класс. Никакая школа не имеет право тестировать детей, которые идут в первый класс. Они обязаны всех принимать. В этом году в электронном формате подается заявление через eGov. Если будут такие случаи, просим обращаться к нам. У нас есть сайт, колл-центр. При приеме в первый класс никто не имеет права тестировать детей», - сказала руководитель департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева.
Она также поздравила всех детей с наступающим праздником – Международным днем защиты детей, который отмечается 1 июня.
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