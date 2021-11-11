«Должны быть специальные полосы» - аким Алматы о правилах езды на электросамокатах и мопедах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как можно обезопасить пешеходов от электросамокатчиков и мопедистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из жителей города, в ходе прямого эфира на телеканале «Алматы», пожаловался акиму на самокатчиков-экстремалов, мопедистов, которые пренебрегают правилами безопасности и спросил, как можно урегулировать их движение.

«Этот вопрос поднимается во всем мире, не только в нашем городе и нашей стране. Все страны, государства, где есть самокаты, начинают ужесточать регулирование использования данного вида транспорта. Насколько я знаю, Министерство внутренних дел тоже занимается этими вопросами. И скорее всего, какое-то решение примет. Поэтому подождем», - ответил Сагинтаев.

Он считает, что для самокатов должны быть выделены специальные полосы, как велосипедные.

«То есть, тротуар – это для пешехода, а конфликта между самокатчиками и пешеходами не должно быть», - отметил аким.

Аким также рассказал касательно мопедов.

«Все доставщики, которые работают в компаниях, они, насколько я знаю, когда контракт заключают, то приходят со своим транспортом. Если ты хочешь работать доставщиком, то у себя должен быть мопед. То есть, не компании раздают, они сами где-то берут, в аренду может. Ну и есть объем двигателя, где они могут ездить без номеров. Но, вы правы, со стороны департамента полиции меры принимаются, но мы видим, что с каждым днем их больше становятся, зачастую они пренебрегают правилами дорожного движения и создают аварийные ситуации, даже были летальные случаи. Поэтому по этим вопросам мы с министерством отработаем», - заявил аким.

Бакытжан Сагинтаев поручил руководству полиции активно бороться с нарушителями.

Отметим, за последние 9 месяцев в Алматы совершено 277 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, в которых погибло 5 человек.

Ранее сенатор предложил законодательно обезопасить пешеходов от электросамокатов и гироскутеров.