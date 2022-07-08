8 Июля 2022 12:22

Должностных лиц СПК подозревают в коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов сообщил о расследовании деятельности социально-предпринимательских корпораций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышается эффективность использования нашей функции по превенции коррупции. Неплохие результаты дает прошлогодний комплексный анализ сферы субсидирования АПК. По его итогам Минсельхоз объединяет разрозненные системы, исключает платность услуг, оптимизирует виды субсидий. Предварительный прогноз экономии средств составит порядка 100 млрд тенге. В текущем году в таком же формате проанализировали сферы транспортного контроля, ГЧП, внедрения информсистем», - сказал Олжас Бектенов на заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Между тем, по его словам, серьезные коррупционные риски выявлены в деятельности социально-предпринимательских корпораций.

«Это повсеместное внеконкурсное предоставление земельных участков под реализацию якобы инвестиционных проектов, реализация активов аффилированным лицам по заниженной стоимости. Без видимого результата использовано 39 млрд тенге, выделенных для стабилизации цен на продукты. Кредиты предоставлялись аффилированным компаниям, контроль за исполнением обязательств отсутствует. По данным фактам зарегистрировано 11 уголовных дел в отношении должностных лиц СПК», - отметил спикер.

Ущерб составил более 7 млрд тенге.

«В целом, в работе СПК не реализуется ключевой принцип – стимулировать развитие бизнеса и поддерживать сферы, не занятые частным сектором. Основная прибыль СПК строится на получении процентов с депозитов и продаже имущества. Агентством внесены рекомендации по пересмотру их деятельности. Проведенный мониторинг сферы цифровизации показал, что отечественный рынок информационных технологий монополизирован компаниями, аффилированными с госорганами», - добавил глава Антикора.