Должность вице-президента включена в список лиц без досмотра в аэропортах Казахстана

Правительство Казахстана внесло изменения в перечень должностных лиц, которые проходят обслуживание в аэропортах на особых условиях. Соответствующее постановление подписано 14 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документом скорректирован специальный перечень должностных лиц, перевозимых воздушным транспортом, в отношении которых не проводится досмотр.

В перечень впервые включена должность вице-президента Республики Казахстан.

Кроме того, в новой редакции изложены должности председателя Курултая Республики Казахстан и председателя Қазақстан Халық Кеңесі.

При этом должность председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан исключена из перечня.

Аналогичные изменения внесены и в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Казахстана. В него также включена должность вице-президента, обновлены наименования должностей председателя Курултая и председателя Қазақстан Халық Кеңесі, а должность председателя Мажилиса исключена.

Помимо этого, уточнен ряд других категорий лиц, имеющих право на обслуживание в специальных залах аэропортов. В обновленный перечень включены:

акимы столицы, областей и городов республиканского значения;

председатели комитетов Курултая;

депутаты Курултая;

руководители аппаратов Курултая и Конституционного Суда;

члены официальных делегаций Казахстана, возглавляемых Президентом, вице-президентом, Премьер-министром, председателем Курултая, заместителями Премьер-министра, заместителями председателя Курултая, министром иностранных дел и другими членами Правительства.

Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что имена аэропортам Казахстана будут присваивать через пять лет после смерти человека.