KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Должность вице-президента включена в список лиц без досмотра в аэропортах Казахстана

    Правительство Казахстана внесло изменения в перечень должностных лиц, которые проходят обслуживание в аэропортах на особых условиях. Соответствующее постановление подписано 14 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт
    Фото: Freepik

    Документом скорректирован специальный перечень должностных лиц, перевозимых воздушным транспортом, в отношении которых не проводится досмотр.

    В перечень впервые включена должность вице-президента Республики Казахстан.

    Кроме того, в новой редакции изложены должности председателя Курултая Республики Казахстан и председателя Қазақстан Халық Кеңесі.

    При этом должность председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан исключена из перечня.

    Аналогичные изменения внесены и в перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов Казахстана. В него также включена должность вице-президента, обновлены наименования должностей председателя Курултая и председателя Қазақстан Халық Кеңесі, а должность председателя Мажилиса исключена.

    Помимо этого, уточнен ряд других категорий лиц, имеющих право на обслуживание в специальных залах аэропортов. В обновленный перечень включены:

    • акимы столицы, областей и городов республиканского значения;
    • председатели комитетов Курултая;
    • депутаты Курултая;
    • руководители аппаратов Курултая и Конституционного Суда;
    • члены официальных делегаций Казахстана, возглавляемых Президентом, вице-президентом, Премьер-министром, председателем Курултая, заместителями Премьер-министра, заместителями председателя Курултая, министром иностранных дел и другими членами Правительства.

    Постановление вводится в действие с 17 июля 2026 года. 

    Ранее сообщалось, что имена аэропортам Казахстана будут присваивать через пять лет после смерти человека.

    Курултай Казахстан Правительство РК Аэропорт
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор