Имена аэропортам Казахстана будут присваивать через пять лет после смерти человека

Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства РК от 14 июля 2026 года.

Согласно новой редакции правил, собственные имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры и других лиц, имеющих заслуги перед Казахстаном и мировым сообществом, могут быть присвоены объектам государственной собственности не ранее чем через пять лет со дня их смерти.

Исключение предусмотрено для лиц, проявивших героизм и отвагу, а также внесших особо значимый вклад в укрепление независимости государства.

Кроме того, уточнен перечень документов, необходимых для присвоения, переименования, уточнения и изменения транскрипции наименований объектов государственной собственности, а также присвоения собственных имен государственным юридическим лицам и юридическим лицам с участием государства.

В частности, в уполномоченный орган в сфере ономастики необходимо представить:

ходатайство центрального государственного органа либо местного исполнительного органа;

совместное решение представительного и исполнительного органов (за исключением объектов, находящихся в ведении центральных госорганов);

протокол собрания коллектива юридического лица;

письмо-предложение руководителя объекта;

справочные и архивные материалы, обосновывающие присвоение или переименование;

биографические сведения о лице, чье имя предлагается присвоить объекту;

информацию об источниках финансирования работ, связанных с присвоением или изменением наименования.

Также определены сроки рассмотрения документов. После получения материалов уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет заключение Республиканской ономастической комиссии в центральные государственные органы либо местные исполнительные органы.

При положительном заключении комиссии центральные государственные органы или местные исполнительные органы в пределах своей компетенции принимают решение о присвоении или изменении наименования объекта. В случаях, предусмотренных законодательством, в Правительство РК вносится проект соответствующего постановления с приложением заключения комиссии.

Постановление вводится в действие 17 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что до конца лета планируется завершить работы по модернизации на 109 вокзалах.