Имена аэропортам Казахстана будут присваивать через пять лет после смерти человека
Правительство Казахстана внесло изменения в Правила присвоения собственных имен аэропортам, портам, железнодорожным вокзалам, станциям метрополитена, автовокзалам и другим объектам государственной собственности, передает корреспондент агентства Kazinfor.
Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства РК от 14 июля 2026 года.
Согласно новой редакции правил, собственные имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры и других лиц, имеющих заслуги перед Казахстаном и мировым сообществом, могут быть присвоены объектам государственной собственности не ранее чем через пять лет со дня их смерти.
Исключение предусмотрено для лиц, проявивших героизм и отвагу, а также внесших особо значимый вклад в укрепление независимости государства.
Кроме того, уточнен перечень документов, необходимых для присвоения, переименования, уточнения и изменения транскрипции наименований объектов государственной собственности, а также присвоения собственных имен государственным юридическим лицам и юридическим лицам с участием государства.
В частности, в уполномоченный орган в сфере ономастики необходимо представить:
- ходатайство центрального государственного органа либо местного исполнительного органа;
- совместное решение представительного и исполнительного органов (за исключением объектов, находящихся в ведении центральных госорганов);
- протокол собрания коллектива юридического лица;
- письмо-предложение руководителя объекта;
- справочные и архивные материалы, обосновывающие присвоение или переименование;
- биографические сведения о лице, чье имя предлагается присвоить объекту;
- информацию об источниках финансирования работ, связанных с присвоением или изменением наименования.
Также определены сроки рассмотрения документов. После получения материалов уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет заключение Республиканской ономастической комиссии в центральные государственные органы либо местные исполнительные органы.
При положительном заключении комиссии центральные государственные органы или местные исполнительные органы в пределах своей компетенции принимают решение о присвоении или изменении наименования объекта. В случаях, предусмотренных законодательством, в Правительство РК вносится проект соответствующего постановления с приложением заключения комиссии.
Постановление вводится в действие 17 июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что до конца лета планируется завершить работы по модернизации на 109 вокзалах.