Должность Президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность - Глава государства
Должность Президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность - Глава государства
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В моем понимании, Президент – наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период, отметил Глава государства на встрече с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников.
Поэтому должность Президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность. Каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, будет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями – народом, историей и своей совестью.
Доверие – это самая благодатная почва, которая рождает благополучие, развитие и социальную сплоченность», - отметил Президент РК.
Фото: t.me/bort_01