Должного эффекта пока не наблюдается – Касым-Жомарт Токаев о работе общественных приемных партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно усилить обратную связь с избирателями. И для этого надо задействовать весь потенциал общественных приемных. На предыдущем съезде я давал поручение активизировать их работу – работу общественных приемных. Но должного эффекта пока не наблюдается. Общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны», - сказал во время внеочередного съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат».

