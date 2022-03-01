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Должного эффекта пока не наблюдается – Касым-Жомарт Токаев о работе общественных приемных партии

1 Марта 2022 12:31
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Должного эффекта пока не наблюдается – Касым-Жомарт Токаев о работе общественных приемных партии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Важно усилить обратную связь с избирателями. И для этого надо задействовать весь потенциал общественных приемных. На предыдущем съезде я давал поручение активизировать их работу – работу общественных приемных. Но должного эффекта пока не наблюдается. Общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны», - сказал во время внеочередного съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, ранее Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат».


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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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