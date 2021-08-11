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Должников по налогам выявляют с помощью «Сергек» в Алматы
АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В Алматы при помощи аппаратно-программного комплекса «Сергек» проводятся мероприятия по выявлению должников по налогу на транспортные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента государственных доходов по Алматы сообщили, что в ходе проведения мероприятий камерой «Сергек» зафиксирована автомашина марки Chevrolet Tahoe, за которой числится задолженность в сумме 1,1 млн. тенге.
«Данная автомашина задержана и водворена на автомобильную штрафстоянку. Данные мероприятия будут продолжены до конца текущего года», - отметили в департаменте.
Сообщается, что в целом по Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет - 4,2 млдр тенге, в количестве 57 942 НП, по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физлиц и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания (департамент юстиции и в Палату частных судебных исполнителей).
В свою очередь судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны.
Кроме того, должники не смогут открыть счета, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий, а также образовательных депозитов. Также в случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам, на собственность физлиц в отведенный законодательством срок начисляются пеня.
Сроком уплаты налога на транспорт физлицами является не позднее 1 апреля года, следующим за отчетным налоговым периодом, т.е. за 2020 год - до 1 апреля 2021 года.
«Оплату налогов можно произвести через мобильное приложение e-Salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложение банков второго уровня. Призываем всех жителей города Алматы своевременно оплачивать налоги», - добавили в ДГД города.
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