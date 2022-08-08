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Должники по алиментам выплатили более 85 млн тенге в Алматы
8 Августа 2022 13:43

Должники по алиментам выплатили более 85 млн тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента юстиции Алматы Жанабай Агманов сообщил, что в первом полугодии этого года к ответственности привлечены 68 должников по алиментам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из общего числа по 18 вынесены административные аресты. После принятых мер по привлечению должников к административной ответственности наблюдается увеличение исполнения должниками своих обязательств на 41%», - отметил Жанабай Агманов.

Спикер добавил, что еще шесть должников по алиментам привлекли к уголовной ответственности за неисполнение судебных актов. Осужденные на протяжении длительного времени не исполняли обязанности по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

«Привлечение должников к административной и уголовной ответственности показало, что указанная мера воздействия является действенной. Должники уплатили задолженность на сумму более 85 млн тенге», - пояснил он.

По его словам, на сегодня в производстве находится около 1776 дел по проблемным алиментам. В целях снижения количества проблемных выплат департаментом юстиции совместно с региональной палатой частных судебных исполнителей, полицией и центром занятости населения подписаны меморандум о сотрудничестве по привлечению должников к административной и уголовной ответственности, а также трудоустройству должников. С начала года работу нашли 57 должников.


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