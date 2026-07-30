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    Должникам в Алматы спишут пеню за отопление и горячую воду

    В Алматы стартовала акция «Заплати долг — спишем пеню!», в рамках которой потребители теплоэнергии смогут погасить задолженность за отопление и горячую воду без штрафов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    квитанция
    Фото: pexels

    Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», акция продлится с августа по декабрь 2026 года. Помимо списания пени, участники смогут снять ранее наложенные ограничения и аресты на имущество, а также банковские счета, если такие меры применялись из-за задолженности.

    Для участия необходимо полностью оплатить основной долг и направить в ТОО «Алматинские тепловые сети» заявление, цифровое удостоверение личности через сервис eGov mobile и документ, подтверждающий оплату (кассовый чек), на электронную почту info@alts.kz. Также оформить участие можно в одном из центров обслуживания потребителей по месту жительства.

    Узнать сумму задолженности или получить консультацию по вопросам начислений можно в справочной службе предприятия по телефону 341-07-77. Кроме того, для приема сообщений работает WhatsApp: +7 (775) 990-50-63.

    В компании напомнили, что в случае непогашения задолженности к неплательщикам могут быть применены меры взыскания, включая ограничение предоставления услуг теплоснабжения и взыскание долгов в судебном порядке.

    Ранее сообщалось, что в Алматы усилили работу по взысканию задолженности за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с юридических лиц.

    Штрафы Вода Отопление Долги Алматы ЖКХ
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор