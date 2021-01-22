Должна быть совместная работа с местными исполнительными органами – правозащитник о законе «Об общественном контроле»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский правозащитник, общественный деятель, юрист Жемис Турмагамбетова высказала свою точку зрения относительно нового закона «Об общественном контроле», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект закона разрабатывается по поручению Президента. В этом году он сказал рассмотреть его. Совет по правовой политике уже внес в план на рассмотрение проект на апрель этого года. Поэтому сейчас работа должна более интенсивно продолжаться. Я считаю, что здесь основное - это выборность, возможность повторного избрания. Они должны избираться на короткий срок именно общественными организациями. За основу выборности я бы взяла работу национального превентивного механизма по предотвращению пыток. Вот там как раз учтены многие моменты. И естественно надо учитывать вопросы гендерного равноправия, возраста и так далее», - сказала Жемис Турмагамбетова.

Она считает, что при проработке данного вопроса, должна быть совместная работа с местными исполнительными органами.

«К сожалению, эти вопросы не обсуждаются акиматом. Департамент общественного развития должен готовить предложения от гражданского общества Алматы. Можно у них собраться. В целом надо работать, будет очень много поправок. Закон, когда выносится в Парламент, там должны быть не только рабочие группы, но и депутаты, которые будут вести этот законопроект. Поэтому желательно, чтобы депутаты чаще приезжали на рабочую группу Алматы», - заявила она.

Напомним, сегодня министр информации и общественного развития Аида Балаева с членами общественного совета Алматы обсудила данный законопроект.

Напомним, в рамках Послания «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и принять Закон «Об общественном контроле», призванный обеспечить открытость и подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора.