Должен ли пациент, направленный в процедурный кабинет, покупать лекарства за свой счет

— Некоторые люди не знают своих прав, даже если они платят ежемесячные взносы и имеют статус застрахованных. Подскажите, пожалуйста, какую медицинскую услугу мы можем использовать в рамках ОСМС?

— Перечень медицинской помощи, оказываемой в рамках ОСМС, утвержден постановлением Правительства страны от 20 июня 2019 года.

специальная помощь на амбулаторном уровне: профилактические осмотры, консультации профильных специалистов, динамическое наблюдение за людьми с хроническими заболеваниями, стоматологическая помощь определенным категориям граждан, диагностика и процедуры;

специальная и высокотехнологичная помощь в стационарозамещающих условиях, включая услуги стационара на дому, а также плановая и экстренная стационарная помощь (лечение в круглосуточном стационаре, сложные хирургические операции, лечение в дневном стационаре);

медицинская реабилитация (реабилитация после болезни, травмы, операции);

лекарственное обеспечение в рамках медицинской помощи, оказываемой на уровне поликлиники и в стационаре (для пациентов, состоящих на диспансерном учете).

Фото: из личного архива

— Должен ли человек, входящий в категорию, по которой предусмотрена скидка, платить взносы? Считается ли он незастрахованным в системе ОСМС?

— Если пациент попадает в льготную категорию, его взнос уплачивается государством. Поэтому он не должен платить. Если у пациента нет статуса, необходимо определить причину. Например, данные о студенте дневной формы обучения могут не быть включены в национальную базу данных знаний. Значит, он потерял свой страховой статус. Проходил срочную военную службу, но эти данные возможно не были переданы в Фонд социального медицинского страхования. Для уточнения ситуации и обновления статуса необходимо обратиться в Фонд социального медицинского страхования.

— Что делать, если врач прописал прививку в поликлинике и направил в процедурный кабинет? Должен ли человек покупать лекарства на свои деньги?

— Пациенты, зарегистрированные в организации медико-санитарной помощи (ПМСП), обеспечиваются определенными препаратами бесплатно. Эти препараты включены в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, выдаваемых через поликлинику. Если назначенные лекарства и диагноз пациента входят в данный перечень, поликлиника обязана предоставить их сама.

Если прописанные лекарства не входят в бесплатный список, то пациент сам покупает их.

— Что делать, если врач загружен и он не может записаться на прием?

— Срок ожидания медицинской услуги в рамках ОСМС и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи не должен превышать 15 рабочих дней. Если вы не смогли записаться на прием к врачу в течение этого времени, при необходимости вас могут направить в другую поликлинику, где они работают вместе. Если приходится ждать дольше 15 дней, вас не направили в другую поликлинику, вы можете обратиться в службу поддержки пациента. Этот вид деятельности занимается рассмотрением жалоб пациента и решением проблем.

Также в организациях ПМСП имеются фильтр кабинеты. Там при подозрении на инфекционные заболевания можно посетить прием врача без предварительной записи. Это утверждено приказом министра здравоохранения в соответствии с пунктом 110 стандарта организации первичной медико-санитарной помощи.