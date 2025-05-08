Должен ли пациент, направленный в процедурный кабинет, покупать лекарства за свой счет
Много вопросов продолжает ходить вокруг ОСМС. На ряд из них ответила главный эксперт филиала Фонда социального медицинского страхования по Кызылординской области Айгуль Аханова, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Некоторые люди не знают своих прав, даже если они платят ежемесячные взносы и имеют статус застрахованных. Подскажите, пожалуйста, какую медицинскую услугу мы можем использовать в рамках ОСМС?
— Перечень медицинской помощи, оказываемой в рамках ОСМС, утвержден постановлением Правительства страны от 20 июня 2019 года.
- специальная помощь на амбулаторном уровне: профилактические осмотры, консультации профильных специалистов, динамическое наблюдение за людьми с хроническими заболеваниями, стоматологическая помощь определенным категориям граждан, диагностика и процедуры;
- специальная и высокотехнологичная помощь в стационарозамещающих условиях, включая услуги стационара на дому, а также плановая и экстренная стационарная помощь (лечение в круглосуточном стационаре, сложные хирургические операции, лечение в дневном стационаре);
- медицинская реабилитация (реабилитация после болезни, травмы, операции);
- лекарственное обеспечение в рамках медицинской помощи, оказываемой на уровне поликлиники и в стационаре (для пациентов, состоящих на диспансерном учете).
— Должен ли человек, входящий в категорию, по которой предусмотрена скидка, платить взносы? Считается ли он незастрахованным в системе ОСМС?
— Если пациент попадает в льготную категорию, его взнос уплачивается государством. Поэтому он не должен платить. Если у пациента нет статуса, необходимо определить причину. Например, данные о студенте дневной формы обучения могут не быть включены в национальную базу данных знаний. Значит, он потерял свой страховой статус. Проходил срочную военную службу, но эти данные возможно не были переданы в Фонд социального медицинского страхования. Для уточнения ситуации и обновления статуса необходимо обратиться в Фонд социального медицинского страхования.
— Что делать, если врач прописал прививку в поликлинике и направил в процедурный кабинет? Должен ли человек покупать лекарства на свои деньги?
— Пациенты, зарегистрированные в организации медико-санитарной помощи (ПМСП), обеспечиваются определенными препаратами бесплатно. Эти препараты включены в перечень лекарственных средств и медицинских изделий, выдаваемых через поликлинику. Если назначенные лекарства и диагноз пациента входят в данный перечень, поликлиника обязана предоставить их сама.
Если прописанные лекарства не входят в бесплатный список, то пациент сам покупает их.
— Что делать, если врач загружен и он не может записаться на прием?
— Срок ожидания медицинской услуги в рамках ОСМС и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи не должен превышать 15 рабочих дней. Если вы не смогли записаться на прием к врачу в течение этого времени, при необходимости вас могут направить в другую поликлинику, где они работают вместе. Если приходится ждать дольше 15 дней, вас не направили в другую поликлинику, вы можете обратиться в службу поддержки пациента. Этот вид деятельности занимается рассмотрением жалоб пациента и решением проблем.
Также в организациях ПМСП имеются фильтр кабинеты. Там при подозрении на инфекционные заболевания можно посетить прием врача без предварительной записи. Это утверждено приказом министра здравоохранения в соответствии с пунктом 110 стандарта организации первичной медико-санитарной помощи.