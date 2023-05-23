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Долю отечественных фильмов в кинопрокате планируют довести до 35% в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
23 Мая 2023, 14:35
Долю отечественных фильмов в кинопрокате планируют довести до 35% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ведется работа по созданию единой автоматизированной информационной системы мониторинга кинолент. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для систематизации производства и проката фильмов в стране ведется работа по созданию единой автоматизированной информационной системы мониторинга кинолент, которая будет в реальном времени предоставлять информацию о посещаемости, кассовых сборах и другие статистические данные», - сообщил в Telegram Асхат Оралов, представляя Концепцию культурной политики РК на ближайшие 7 лет.

Также, как отметил министр, будет проработан вопрос внесения поправок в действующий Закон «О кинематографии», в том числе в части продвижения и проката фильмов, получивших государственную финансовую поддержку, передачи исключительных прав от Минкультуры и спорта производителю фильма.

«За счет всех этих мер мы хотим увеличить долю отечественных фильмов в казахстанском кинопрокате до 35%, а долю фильмов на казахском языке – до 30 % к 2030 году», - подчеркнул Асхат Оралов.


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