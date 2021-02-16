Долю автомобильных дорог в хорошем состоянии планируют довести до 85% в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Карагандинской области планируется построить 17 объектов образования, а также 11 объектов здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году в Карагандинской области планируется строительство 17 объектов образования. Будет завершено строительство 11 объектов здравоохранения. Планируется доведение доли автомобильных дорог в хорошем состоянии до 85%. 100% городского и 90% сельского населения будут иметь доступ к услугам водоснабжения», - сообщил в ходе заседания Правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

По словам министра, целевые индикаторы декомпозированы в разрезе каждого населенного пункта страны, как городов, так и сел.

«Например, в Актюбинской области имеется потенциал развития в 190 селах. В текущем году планируется реализовать 75 проектов в 35 селах для улучшения социальной и инженерной инфраструктуры. Это позволит повысить качество жизни почти 70 тысяч сельских жителей и создать более 1 тысячи рабочих мест», - проинформировал министр.

Ранее министр сообщил, что на текущий год стоит задача по обеспечению роста экономики Казахстана на уровне 3%.