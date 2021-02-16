РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:07, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Долю автомобильных дорог в хорошем состоянии планируют довести до 85% в Карагандинской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Карагандинской области планируется построить 17 объектов образования, а также 11 объектов здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году в Карагандинской области планируется строительство 17 объектов образования. Будет завершено строительство 11 объектов здравоохранения. Планируется доведение доли автомобильных дорог в хорошем состоянии до 85%. 100% городского и 90% сельского населения будут иметь доступ к услугам водоснабжения», - сообщил в ходе заседания Правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

    По словам министра, целевые индикаторы декомпозированы в разрезе каждого населенного пункта страны, как городов, так и сел.

    «Например, в Актюбинской области имеется потенциал развития в 190 селах. В текущем году планируется реализовать 75 проектов в 35 селах для улучшения социальной и инженерной инфраструктуры. Это позволит повысить качество жизни почти 70 тысяч сельских жителей и создать более 1 тысячи рабочих мест», - проинформировал министр.

    Ранее министр сообщил, что на текущий год стоит задача по обеспечению роста экономики Казахстана на уровне 3%.


    Теги:
    Дороги Правительство Правительство РК Регионы Казахстана Другие государственные органы Строительство Экономика Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:28
    Восьмичасовой рабочий день для таксистов могут ввести в Казахстане
    Сегодня, 11:26
    Мощный взрыв прогремел в Оксфорде
    Сегодня, 11:14
    Наказания за превышение средней скорости на трассах введут в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!