Доля женщин в технологическом секторе Саудовской Аравии выросла с 7% до 35%, превысив средний показатель стран G20 и Европейского союза, передает Kazinform со ссылкой на SPA .

Рост участия женщин в технологической отрасли происходит на фоне развития цифровой экономики и инвестиций Королевства в человеческий капитал.

Саудовская Аравия также заняла первое место в мире по расширению участия женщин в сфере искусственного интеллекта. В целом Королевство занимает первое место среди арабских стран и 14-е место в мире в Глобальном индексе искусственного интеллекта.

Развитие кадрового потенциала сопровождается масштабным расширением цифровой инфраструктуры страны. Совокупная мощность центров обработки данных увеличилась с 68 МВт в 2021 году до более чем 467 МВт в первом квартале 2026 года. Объем инвестиций в центры обработки данных и цифровую инфраструктуру превысил 56,2 млрд саудовских риялов (около 15 млрд долларов).

В Саудовской Аравии действуют центры крупных поставщиков облачных услуг, включая Oracle, Alibaba Cloud и Google Cloud. Кроме того, стратегическое партнерство между компаниями Humain и Blackstone оценивается в 11 млрд риялов (около 2,9 млрд долларов).

По данным SPA, охват населения страны цифровой инфраструктурой достиг примерно 99%. Саудовская Аравия также занимает третье место в мире по доле специализированных кадров в сфере искусственного интеллекта и четвертое — по привлечению международных специалистов.

Кроме того, в стране зафиксирован самый высокий в мире темп роста числа специалистов в области искусственного интеллекта.

В Королевстве отмечают, что инвестиции в человеческий капитал наряду с развитием цифровой инфраструктуры способствуют расширению возможностей населения и переходу страны к экономике знаний.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане утвердили новую методику развития Smart City и Smart Region, которая предусматривает переход к единой цифровой модели управления регионами с использованием искусственного интеллекта и данных.