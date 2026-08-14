Казахстан переходит к управлению регионами с помощью ИИ

В Казахстане утвердили новую методику развития Smart City и Smart Region, которая предусматривает переход к единой цифровой модели управления регионами с использованием искусственного интеллекта и данных, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

В Казахстане утвердили новую редакцию Методики по построению Smart City / Smart Region. Документ определяет единые подходы к цифровому развитию городов и регионов с использованием искусственного интеллекта, данных и современных технологий.

Новая методика предусматривает переход от отдельных цифровых проектов к единой системе управления территориями. В Минцифры отмечают, что в этой модели искусственный интеллект и данные должны стать частью процессов государственного управления.

Один из главных принципов — реализация цифровых проектов по единым архитектурным и функциональным требованиям. Это позволит сделать информационные системы совместимыми, избежать их дублирования и сократить затраты на разработку и дальнейшее сопровождение.

Также расширен перечень обязательных цифровых инициатив. Помимо транспорта, ЖКХ и общественной безопасности, в него вошли:

инфраструктура для беспилотных авиационных систем;

мониторинг цен на социально значимые товары;

цифровая инфраструктура на опорах двойного назначения;

контроль доступности интернета в организациях образования;

цифровизация работы маслихатов;

развитие региональных IT-хабов и районных IT-центров.

Кроме того, методика предусматривает внедрение «умных» остановок, цифровых музеев и библиотек, 3D- и VR-туров, а также систем мониторинга качества автомобильных дорог.

Отдельный блок посвящен применению искусственного интеллекта в управлении регионами. Предполагается развитие региональных аналитических центров, Data Lake и интеллектуальных сервисов.

Это должно позволить регионам не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и прогнозировать ситуацию и принимать решения на основе данных.

В Минцифры считают, что новая методика позволит масштабировать успешные цифровые решения между регионами, развивать интеллектуальные города и регионы, повысить эффективность государственного управления и качество жизни граждан.

Ранее сообщалось, что первый дата-центр «Долины ЦОДов» в Казахстане введут в эксплуатацию в июне 2027 года в Павлодарской области.