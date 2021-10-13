Доля ВИЭ к 2060 году достигнет более 80% от общего энергобаланса Казахстана - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии достигнет более 80% от общего энергобаланса Казахстана. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Касым-Жомарт Токаев в ходе международной конференции «Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана», проходящей в столице, достижение амбициозной цели Доктрины углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года потребует системных усилий.

«Модернизация топливно-энергетического комплекса, пересмотра индустриальной и агропромышленной политики, новых подходов к жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и в целом в образе жизни людей. Согласно проекту (Доктрины - прим.) к 2050 году все угольные электростанции будут выведены из эксплуатации. К 2060 году доля возобновляемых и альтернативных источников энергии достигнет более 80% от общего энергобаланса страны. Сценарий углеродной нейтральности предполагает активные совместные усилия государства, бизнеса и в целом общества для достижения заявленных целей. Успешная реализация позволит достичь не только целей 2030 года, то есть снижения на 15% выбросов от уровня 1990 года, но и нулевого баланса парниковых газов к 2060 году», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

«В результате будет предотвращено попадание в атмосферу более 9 млрд тонн CO2. Согласно проекту доктрины, для реализации этого сценария в стране потребуется почти 700 млрд долларов. Половина этих инвестиций нужна для модернизации сектора производства электроэнергии и тепла. Конечно, нам предстоит очень внимательно пересчитать все цифры, тщательно выверить и убедиться в правильности набора инструментов. Определяющим фактором выступит, конечно, поддержка данных инициатив обществом», - отметил Глава государства.