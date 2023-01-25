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Доля продукции казахстанских производителей текстиля, одежды и обуви уменьшилась до 8%

25 Января 2023, 10:22
Доля продукции казахстанских производителей текстиля, одежды и обуви уменьшилась до 8%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным Бюро национальной статистики РК, за прошлый год предприятия легкой промышленности страны произвели продукции на 178 млрд тенге. Рост в стоимостном выражении составил 27,1% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

Такая высокая динамика обусловлена общей для глобального рынка тенденцией удорожания. В натуральном выражении объем казахстанского производства за год увеличился всего на 6%. Положительная динамика есть, но рынок потребления в Казахстане рос значительно быстрее, поэтому отечественные товаропроизводители не смогли удержать свои и без того невысокие позиции.

Более половины объема выпуска занимал текстиль, который чаще относится к сырьевым, а не к готовым товарам. Одежды было пошито на 61,3 млрд тенге, кожаных изделий (обуви и выделанных шкур) изготовлено на 15,5 млрд тенге.

Из 16 категорий товаров легпрома, по которым отчитываются отечественные предприятия, лишь пять по итогам прошлого года просели по объемам — хлопок, хлопчатобумажные ткани, фетр и войлок, валенки и головные уборы.

По остальным позициям казахстанские производители выросли минимум на 11% (мужская верхняя одежда), максимум — в три раза (одежда для грудничков). В среднем наблюдался прирост производственных объемов в пределах 15%–20%.


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