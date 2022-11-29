Доля христиан впервые упала ниже 50% в Англии и Уэльсе

29 Ноября 2022, 20:53

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Число жителей Англии и Уэльса, считающих себя христианами, снизилось до 46,2%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на британское управление национальной статистики.

Впервые за всю историю переписи населения Англии и Уэльса менее половины населения назвали себя христианами, по сравнению с 59,3% десятью годами ранее.

Процент жителей, заявляющих, что они не исповедуют никакой религии, подскочил с четверти в 2011 году (25,2%) до более трети в 2021 году (37,2%)

При этом достаточно увеличилась доля людей, называющих себя мусульманами - с 4,9% до 6,5%.

Лондон остается самым религиозно разнообразным регионом Англии, где чуть более четверти (25,3%) людей исповедуют иную религию, чем христианство.

Между тем, другое исследование свидетельствует, что число жителей Англии и Уэльса, идентифицирующих свою этническую группу как белую, за десять лет сократилось примерно на 500 тысяч человек.

«81,7% жителей Англии и Уэльса назвали себя белыми, по сравнению с 86% десятью годами ранее», - сообщили в британском управлении национальной статистики.

Второй наиболее распространенной этнической группой была «азиатская, азиатская британская или азиатская валлийская» - 9,3%.

Примерно в каждом десятом домохозяйстве (2,5 млн человек) проживают представители как минимум двух различных этнических групп, что больше, чем в 2011 году, когда их количество составляло 2 млн человек.

Фото: sib-catholic.ru