Доля элитных семян увеличилась почти в два раза - Минсельхоз о посевной кампании
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Субсидирование семеноводства в этом году увеличилось на 49%, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к неблагоприятным погодным условиям повлияли принятые государством меры по поддержке семеноводства. Так, по сравнению с прошлым годом субсидирование семеноводства увеличилось на 49%. Усовершенствован механизм субсидирования, согласно которому субсидируются расходы на приобретение востребованных семян иностранной селекции, а также оказывается поддержка элитсемхозам на приобретение оригинальных семян для последующего размножения», - сказал глава Минсельхоза Сапархан Омаров на заседании Правительства.
Министр отметил, что на сегодня введено инвестиционное субсидирование всех видов семяочистительной и селекционной техники, что будет способствовать развитию отечественного семеноводства.
«В результате принимаемых мер при проведении посевной кампании доля высеянных элитных семян увеличилась почти в 2 раза. При этом доля низкокачественных семян снизилась в 2,8 раза», - сообщил С. Омаров.
Министр напомнил и о проведенном комплексе необходимых мероприятий по защите растений и подкормке посевов.
«В текущем году на субсидирование приобретения удобрений выделено 26,1 млрд тенге, что позволит просубсидировать приобретение порядка 522 тысяч тонн минеральных удобрений, или 20% от научно-обоснованной нормы. На текущий момент аграриям приобретено 493 тыс. тонн удобрений, что уже на 5% больше по сравнению с прошлым годом. При этом необходимо отметить, что отгрузка продолжается и определенные объемы будут внесены под осеннюю вспашку», - проинформировал министр.
Как ранее сообщил глава ведомства, в текущем году уборочные работы в стране начаты своевременно, при этом темпы уборочной кампании выше, чем в прошлом году . Так, на сегодняшний день всего по республике убрано более 3,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 21,2% от их общей уборочной площади.
- 395 тыс. тонн удешевленных ГСМ выделили для проведения уборочных работ - Минсельхоз
- Прогнозируемый урожай полностью обеспечит внутреннюю потребность - Сапархан Омаров
- На 100% выполнено вакцинирование сельхозживотных от особо опасных болезней в Жамбылской области
- По какой цене будет поставляться удешевленное дизельное топливо на осенне-полевые работы
- Более 3,3 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур убрано в Казахстане
- Обеспечить своевременный прием зерна на хранение поручил глава Правительства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана