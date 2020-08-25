Доля элитных семян увеличилась почти в два раза - Минсельхоз о посевной кампании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Субсидирование семеноводства в этом году увеличилось на 49%, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На повышение устойчивости сельскохозяйственных культур к неблагоприятным погодным условиям повлияли принятые государством меры по поддержке семеноводства. Так, по сравнению с прошлым годом субсидирование семеноводства увеличилось на 49%. Усовершенствован механизм субсидирования, согласно которому субсидируются расходы на приобретение востребованных семян иностранной селекции, а также оказывается поддержка элитсемхозам на приобретение оригинальных семян для последующего размножения», - сказал глава Минсельхоза Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Министр отметил, что на сегодня введено инвестиционное субсидирование всех видов семяочистительной и селекционной техники, что будет способствовать развитию отечественного семеноводства.

«В результате принимаемых мер при проведении посевной кампании доля высеянных элитных семян увеличилась почти в 2 раза. При этом доля низкокачественных семян снизилась в 2,8 раза», - сообщил С. Омаров.

Министр напомнил и о проведенном комплексе необходимых мероприятий по защите растений и подкормке посевов.

«В текущем году на субсидирование приобретения удобрений выделено 26,1 млрд тенге, что позволит просубсидировать приобретение порядка 522 тысяч тонн минеральных удобрений, или 20% от научно-обоснованной нормы. На текущий момент аграриям приобретено 493 тыс. тонн удобрений, что уже на 5% больше по сравнению с прошлым годом. При этом необходимо отметить, что отгрузка продолжается и определенные объемы будут внесены под осеннюю вспашку», - проинформировал министр.

Как ранее сообщил глава ведомства, в текущем году уборочные работы в стране начаты своевременно, при этом темпы уборочной кампании выше, чем в прошлом году . Так, на сегодняшний день всего по республике убрано более 3,3 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 21,2% от их общей уборочной площади.