25 Мая 2022 10:05

Доля частных операторов на рынке газа достигает 16% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане начался процесс демонополизации рынка газа. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На рынке розничной реализации товарного газа начался процесс демонополизации рынка путем передачи доминирующего права розничной реализации от АО «КазТрансГаз Аймак» независимым газораспределительным организациям. Так, доля частных операторов на сегодня достигает 16%. Будет продолжена реализация генеральной схемы газификации с привлечением частных инвестиций независимых газораспределительных организаций», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его мнению, данные меры позволят поэтапно снизить доминирующее влияние государства на рынке розничной реализации товарного газа и обеспечат повышение конкуренции.

«Также продолжается работа по повышению прозрачности и оптимизации затрат в закупках АО «КазТрансГаз Аймак». Так, принимая во внимание, что основным объемом работ на аутсорсинг является эксплуатация газораспределительных сетей и предоставление биллинговых услуг, услуги по эксплуатации газотранспортной системы осуществляются исключительно АО «Интергаз Центральная Азия», - отметил Премьер-Министр.

«В целом отмечаем, что структурные преобразования в системе управления газовой отраслью будут осуществляться посредством взвешенных подходов в целях обеспечения энергетической безопасности страны», - добавил глава Кабмина.