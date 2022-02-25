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Доллар вырос еще на шесть тенге
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс тенге к доллару вновь вырос, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным торгов, курс доллара вырос на 6,23 тенге по сравнению с вечером 24 февраля и составил 472,24 тенге. Официальный курс Нацбанка на 25 февраля составляет 465,99 тенге за 1 доллар.
По данным Kurs.kz, сегодня в обменных пунктах Алматы доллар продается по 467,43 тенге, а покупается по 472,46 тенге. В обменных пунктах города Нур-Султана доллар продается по 465,49 тенге, цена покупки - 470,90 тенге.
Отметим, 24 февраля курс доллара резко вырос в обменниках. Начало торгов в KASE было дважды перенесено.
Также Нацбанк РК повысил базовую ставку до 13,5%. Позже данное решение прокомментировали в Нацбанке РК.
Правительство и Нацбанк принимают меры по поддержке депозитов казахстанцев в тенге.
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